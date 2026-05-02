الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو

أثار مقطع فيديو متداول حالة واسعة من الجدل بعد رواية مواطن تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالدته، عقب اتباعها ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” في العلاج، مؤكدًا أن رحلتها مع هذا النظام انتهت بإصابتها بفشل كلوي كامل وخضوعها لجلسات غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وقال صاحب الفيديو إن والدته كانت تعاني منذ سنوات من قصور بالكلى ومشكلات بالقلب، وكانت تتلقى علاجًا دوائيًا منتظمًا، قبل أن تقرر التوجه إلى الدكتور ضياء العوضي بعد نصائح من بعض المقربين، أملاً في التحسن والتخلص من الأدوية التقليدية.

وأوضح أن الطبيب طلب منها التوقف عن جميع الأدوية التي كانت تستخدمها، والاعتماد على “نظام الطيبات” الغذائي فقط، مشيرًا إلى أنها التزمت بالتعليمات بشكل كامل خلال الفترة الأولى.

حالتها الصحية تدهورت سريعًا بعد نحو شهر

وأضاف أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا بعد نحو شهر من بدء النظام، وعندما أخبرته بأنها تشعر بتعب شديد، رد عليها – بحسب روايته – بأنها ربما أخطأت في الطعام، لتؤكد له أنها التزمت بالنظام باستثناء تناول “طبق كوسة”، ليرد عليها محذرًا من مخالفة التعليمات الغذائية.

وأكد نجل السيدة أن حالتها ازدادت سوءًا بعد ذلك، وتم نقلها إلى مستشفى الزراعيين، حيث تعرضت الكلى للتوقف بشكل كامل، وأصبحت منذ ذلك الوقت مريضة غسيل كلى بشكل دائم.

وأعاد الفيديو الجدل مجددًا حول أنظمة العلاج البديل والأنظمة الغذائية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة الرجوع للأطباء المتخصصين وعدم التوقف عن العلاجات الطبية دون إشراف دقيق، خاصة في الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

وخلال الأيام الماضية، تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول “نظام الطيبات”، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول التغذية الصحية والعودة إلى الطعام الطبيعي، وسط تحذيرات من تبني أنظمة غذائية غير مدروسة قد تؤثر على الصحة العامة.


فيما أثار الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب وعميد معهد القلب السابق، حالة واسعة من الجدل بعد رده على انتقادات وُجهت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية هجومه على ما يعرف بـ“نظام الطيبات” الذي يروج له الدكتور ضياء العوضي خلال الفترة الأخيرة.

وجاء رد شعبان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بعدما علّقت إحدى المتابعات قائلة: “أنت مقدرتش تحمي نفسك من أمراض القلب يا طبيب القلب”، ليرد عليها مؤكدًا أن الطبيب يظل إنسانًا معرضًا للمرض والموت مثل أي شخص آخر.

وقال شعبان: “ومن قبل داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب”، مضيفًا أن المرض والموت سنّة الحياة، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب بينما الشفاء بيد الله وحده.

حديث عن مرضه ورسالة قوية للمنتقدين

أوضح طبيب القلب الشهير أنه أعلن بنفسه تفاصيل أزمته الصحية سابقًا ولم يخفِ شيئًا، مؤكدًا أنه تعافى بفضل الله ثم بفضل التقدم الطبي وعمليات القسطرة الحديثة، مشددًا على أن الطب الحقيقي هو ما ينقذ المرضى وليس “الدجل أو الشعوذة” على حد وصفه.

وأشار إلى أنه يمتلك خبرة طويلة في علاج أمراض القلب، وأنه ساهم في إنقاذ آلاف الحالات داخل مصر وخارجها، معتبرًا أن الهجوم عليه بسبب تعرضه لوعكة صحية أمر غير منطقي.

الجدل يتصاعد حول “نظام الطيبات”

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد أبو السعود، استشاري التغذية العلاجية، أهمية تناول منتجات الألبان مثل اللبن والجبن والزبادي باعتبارها من أهم مصادر البروتين والكالسيوم وفيتامين “د”، مع استثناء من يعانون من حساسية اللاكتوز أو بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

تحذيرات من وقف أدوية الأمراض المزمنة

وشدد استشاري التغذية العلاجية على أهمية تناول البروتينات الخفيفة مثل الدواجن والبيض لبناء العضلات والحفاظ على الصحة، إلى جانب ضرورة شرب المياه بكميات كافية يوميًا، محذرًا من الإفراط في العصائر المصنعة والمشروبات الغنية بالسكر.

كما أكد أن الخضروات والفواكه تمثل عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي، مع أهمية الاعتدال في تناول السكريات المصنعة التي ترتبط بالسمنة والأمراض المزمنة.

وحذر أبو السعود من التوقف عن تناول أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الغدة أو السرطان دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مؤكدًا أن العلاج الطبي لا يجب استبداله بأي نصائح غير علمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

