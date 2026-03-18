زمن العجايب .. أحمد دويدار يُعلّق على قرار «الكاف» سحب كأس الأمم الإفريقية من السنغال

قرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكتب أحمد دويدار عبر فيسبوك: "رأيي في أزمة كأس أمم أفريقيا إنه انسحب من السنغال والمغرب فازت ده زمن العجايب اللي عمله فوزي لقجع ده قرار صايع جدا وذكي قولولي ليه فوزي لقجع خسر الشعب المغربي بسبب اللي حصل في نهائي افريقيا كان لازم يعمل كدة علشان يخلي مسئوليته واللي هيحصل كالتالي الفيفا ترفض قرار رئيس الاتحاد الافريقي والسنغال بطل امم افريقيا وشكرا ليكم جميعا".

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).