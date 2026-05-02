تعليم قنا تناقش إجراءات تأمين لجان الشهادة الإعدادية

شدد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتأمين اللجان من الخارج، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين عملية نقل أسئلة الامتحانات، مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لانتظام واستقرار الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وبحضور الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم العام، لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2025- 2026م لصفوف النقل والشهادة الاعدادية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال الاجتماع على تنفيذ التعليمات الوزارية والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكيد على مطابقة ورقة الامتحانات للمواصفات القانونية والفنية المقررة.

كما تابع سعد الدين، الموقف التنفيذي لكل ادارة على حدا، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بسرعة توفير كافة الإمكانيات التي تضمن استقرار وانتظام الامتحانات داخل المدارس، مع التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشار سعد الدين، إلى أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الثانوي الفنى بدأت اليوم السبت 2 مايو وتستمر حتى الخميس 14 مايو 2026 ، وتبدأ امتحانات صفوف النقل العام والرسمى لغات والدمج، السبت 16 مايو الجاري، وتستمر حتى السبت 23 مايو 2026 ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026م.





