قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

حرص الإعلامي أحمد شوبير على طمأنة الجمهور بشأن حالة محمد حمدي، لاعب بيراميدز، بعد تعرضه للإغماء وابتلاع اللسان.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "حمد الله على سلامة محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز. الحمد لله على قدره ولطفه."

كما حرص المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، على زيارة محمد حمدي إبراهيم، الظهير الأيسر للفريق، في المستشفى للاطمئنان عليه بعد الحادثة التي وقعت خلال مباراة بتروجت في ربع نهائي كأس مصر.

وتعرض محمد حمدي للإغماء وابتلاع اللسان أثناء اللقاء، وتم اتخاذ البروتوكول الطبي الكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

وبمجرد انتهاء المباراة على ملعب بتروسبورت، توجه رئيس نادي بيراميدز فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على اللاعب، وأبدى ارتياحه الشديد لتحسن حالته الصحية، مؤكّدًا من الأطباء المعالجين أن اللاعب بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وخضع محمد حمدي لفحوصات شاملة شملت الحركة والأعصاب والتأكد من عدم وجود أي كسور أو مضاعفات أخرى، وجاءت جميع النتائج إيجابية تمامًا، حيث تم إسعاف اللاعب بالشكل المثالي، وحالته مطمئنة للغاية.