ممدوح عيد : سلامة وصحة لاعبي بيراميدز أهم من أي مباراة

قال المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز إن صحة وسلامة أي لاعب بالفريق أهم من نتيجة أي مباراة وأي بطولة، ومهما كانت النتيجة فإن الاطمئنان على اللاعب محمد حمدي إبراهيم الظهير الأيسر لبيراميدز كان الأولوية لدى النادي والإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وتعرض محمد حمدي لإغماء وبلع اللسان خلال لقاء بتروجت في الكأس وتم اتخاذ البروتوكول الطبي بالكامل ونقله إلى المستشفى القريبة لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية لمزيد من الاطمئنان.

المهندس ممدوح عيد أكد أن صحة اللاعبين وسلامتهم هي الأولوية لدى النادي وأنه لا يهم مطلقا الفوز بمباراة أو حتى بطولة على حساب صحة أي من لاعبي الفريق لأنهم هم الثروة الأهم للنادي وإدارته.

وكان رئيس نادي بيراميدز توجه على الفور بعد لحظات من مباراة بتروجت إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على محمد حمدي وأبدى ارتياحه الشديد للحالة الصحية بعد تحسن الحالة واطمأن رئيس النادي من الأطباء المعالجين على حالة اللاعب وأنه لا شيء يدعو إلى القلق.

وخضع محمد حمدي لفحوصات شاملة بعد وصوله للمستشفى من الاطمئنان على الحركة والأعصاب وعدم وجود أي كسور وغيرها وجاءت جميعها إيجابية تماما وأن اللاعب تم إسعافه بالشكل المثالي وحالته مطمئنة للغاية، وخرج وغادر المستشفى عائدا إلى أسرته بشكل طبيعي وفي كامل صحته ووعيه.