الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات

نادي زد
نادي زد
عبدالله هشام

أعرب أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، عن سعادته بتأهل نادي زد إلى نهائي كأس مصر، وذلك بانتصاره على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد.

وقال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إحنا خرجنا بره الـ7 الكبار في الدوري بسبب ركلة جزاء حسام عبد المجيد المهدرة أمام إنبي في الدقيقة 96، وإحنا قعدنا مع اللاعبين واتفقنا على إغلاق ملف الدوري مؤقتًا للتركيز على مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر».

وأكد المدير التنفيذي لنادي زد أن محمد شوقي، مدرب الفريق، يمنح الثقة للاعبي زد، وأن الفريق يقدم مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف قائلًا: «إحنا بنسعى الفترة المقبلة إننا ندخل المنافسة بقوة وننافس الكبار في بطولات الدوري والكأس».

وأشار عبد الله إلى أن نادي زد في هذه الفترة يسعى نحو تصعيد عدد من الناشئين لصفوف الفريق الأول، مضيفًا أن نادي زد من أكثر الأندية في مصر الذي يقوم بذلك.

وكشف عبد الله عن وجود معايشة لاثنين من لاعبي قطاع الناشئين بنادي زد في نادي بورتو البرتغالي، موضحًا: «كريم جمعة وعمر أبو طالب رايحين معايشة لنادي بورتو لمدة أسبوعين وإن شاء الله تكون خطوة موفقة وهذا لمصلحة النادي ولمصلحة الكرة المصرية».

نادي زد نهائي كأس مصر طلائع الجيش محمد شوقي

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

