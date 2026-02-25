عامل ملحمة رائعة.. أمير هشام يشيد بـ نادي الزمالك بعد الفوز على نادي زد

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك “فوز غالي ومستحق للزمالك اللي جمهوره عامل ملحمة رائعة وبعد هدف جميل من احمد ربيع احد مكاسب المباراة، بيراميدز ينتصر وسيراميكا يتعثر، احنا تقريباً بنتابع اكثر النسخ اثارة في تاريخ الدوري المصري.. استمتعوا”.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .