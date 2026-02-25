محامي ضحايا كفر الشيخ: اقتحموا منزل الأسرة وقت الإفطار.. زوجة المجني عليه مصابة ويدها مهددة بالبتر.. ونطالب بضبط كل المتورطين

شهدت قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ واقعة مؤسفة، بعدما تعرض شخص وزوجته ونجلهما لاعتداء من قبل عدد من جيرانهم أثناء تناولهم وجبة الإفطار، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وقال أحد الضحايا إن تفاصيل الحادث تعود إلى وقت أذان المغرب، حين كان يجلس برفقة زوجته ونجلهما لتناول الإفطار داخل منزلهم، قبل أن يفاجأوا بدخول مجموعة من الجيران إلى المنزل بشكل مفاجئ.

وأوضح أن عدد المعتدين بلغ نحو 15 شخصًا، قاموا بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، مضيفًا أنه في البداية ظن أنهم حضروا لمشاركتهم الإفطار، إلا أن الأمر تطور سريعًا إلى اعتداء عنيف داخل المنزل.

وأشار إلى أن زوجته تعرضت لإصابة خطيرة أسفرت عن بتر أحد أصابع يدها، فيما أصيب هو بكسر في الذراع وجروح متفرقة استلزمت أكثر من 80 غرزة في أنحاء متفرقة من جسده، مؤكدًا أن الإصابة تسببت له في عجز بذراعه التي يعتمد عليها في عمله، كونه يعمل باليومية.

وأضاف أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات قديمة بين الجانبين، موضحًا أن زوجته كانت قد حررت محضرًا ضدهم في وقت سابق، وتعرضت لتهديدات لإجبارها على التنازل عنه، قائلًا إنهم هددوه بقتله ونجله حال عدم التراجع، إلا أنه لم يتوقع تطور الأمر إلى هذا الحد، واختتم حديثه مطالبًا بحقه القانوني.

حبس المتهمين 4 أيام.. وملاحقة الهاربين مستمرة

وفي سياق متصل، قال المحامي محمد أبو السعود أحمد، المحامي لدى المحاكم الجنائية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة تم تحرير محضر بها على الفور، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق قررت حبس عدد من المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات اعتبارًا من أمس، فيما لا يزال بعض المتورطين هاربين.

وأوضح أن المتهمين ضموا رجالًا وسيدات، حيث تم إلقاء القبض على عدد من السيدات وأحد الرجال، بينما تمكن آخرون من الفرار، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط بعضهم، مع استمرار الجهود للقبض على باقي المتهمين.

خلافات الجيرة وراء الواقعة.. نزاع على بناء سور يشعل الأزمة

وأضاف أن جذور الأزمة تعود إلى خلافات سابقة بين الجيران، تتعلق بنزاع حول بناء سور، حيث اعترض الطرف المعتدى عليه على أعمال البناء. وأشار إلى أن الطرف الآخر استغل وجود المجني عليه داخل منزله وقت الإفطار، فتجمعوا وتوجهوا إلى منزله واقتحموه، واعتدوا عليه وعلى زوجته بالضرب.

وأكد المحامي أن الزوجة تعرضت لإصابة بالغة في اليد، تسببت في بتر أحد الأصابع، مع وجود قطع في الأوتار والشرايين، لافتًا إلى أن حالتها الصحية حرجة وقد تستدعي تدخلًا جراحيًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة لبتر يدها.

كما أوضح أن الزوج تعرض لإصابات خطيرة في الوجه، بالاضافة إلى قطع في الأوتار والشرايين، إلى جانب إصابات متفرقة بالجسد، ما يعكس حجم العنف المستخدم في الواقعة.

الدفاع يطالب بسرعة ضبط باقي المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة

وشدد المحامي على أنهم يطالبون بسرعة ضبط وإحضار باقي أفراد العائلة المتورطين في الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.







