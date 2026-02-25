خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خطاب الاتحاد بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى. هذا هو العصر الذهبي لأمريكا".

وانتقد ترامب رئاسة بايدن، مشيرًا إلى أنه ورث "أمة في أزمة"، لكنه أشار إلى أن إدارته "حققت تحولًا لم يشهده أحد من قبل".

ودخل دونالد ترامب قاعة مجلس النواب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد وصافح العديد من الحضور، واستمع إلى رسائلهم أثناء توجهه إلى المنصة والتقط بعض النواب صورًا تذكارية معه.

وانطلقت هتافات "أمريكا، أمريكا" قبل أن يلقي ترامب خطابه في قاعة مجلس النواب الأمريكي.

