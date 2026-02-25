قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد
بعيدًا عن الأضواء.. هشام يكن يكشف كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا
أخبار العالم

خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
ناصر السيد

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خطاب الاتحاد بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى. هذا هو العصر الذهبي لأمريكا". 

وانتقد ترامب رئاسة بايدن، مشيرًا إلى أنه ورث "أمة في أزمة"، لكنه أشار إلى أن إدارته "حققت تحولًا لم يشهده أحد من قبل".

ودخل دونالد ترامب قاعة مجلس النواب لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد وصافح العديد من الحضور، واستمع إلى رسائلهم أثناء توجهه إلى المنصة والتقط بعض النواب صورًا تذكارية معه.

وانطلقت هتافات "أمريكا، أمريكا" قبل أن يلقي ترامب خطابه في قاعة مجلس النواب الأمريكي.

وكان ترامب قد صرّح يوم الجمعة بأن عائلة باريت يجب أن "تخجل" من رأيها المؤيد الذي أبطل العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس.

خطاب الاتحاد ترامب يهاجم بايدن العصر الذهبي لأمريكا الرئيس الأمريكي رئاسة بايدن

