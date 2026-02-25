قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964

ترامب

ناصر السيد

ناصر السيد

تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 90 دقيقة فجر اليوم الأربعاء، مُسجلاً بذلك رقماً قياسياً لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ عام 1964 على الأقل، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله الرئيس بيل كلينتون في خطابه عام 2000.

وشهدت الجلسة التي ألقى فيها ترامب خطابه في مجلس النواب الأمريكي عددًا من المشاهد، أبرزها صراخ النائبة في مجلس النواب رشيدة طليب في وجه الرئيس دونالد ترامب قائلةً: "لقد شاهدوا الفيديوهات يا سيادة الرئيس. لقد شاهدوا الفيديوهات. أنت تقتل الأمريكيين!"، وذلك بينما كان الرئيس يدافع عن سياساته المتعلقة بالهجرة. "أنت لا تطلق النار عليهم".

صرخت طليب في وجه الرئيس قائلةً: "أليكس لم يكن مجرمًا"، في إشارة إلى مقتل أليكس بريتي، الممرضة من مينيابوليس، على يد عملاء فيدراليين خلال عملية أمنية مكثفة للهجرة. 

وكررت رشيدة طليب الصراخ في وجه ترامب : "أنت تقتل الأمريكيين".

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب، إن قانون "التخفيضات الضريبية الشاملة" حقق "أكبر تخفيضات ضريبية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هذا الوصف غير دقيق لأنها في الواقع سادس أكبر تخفيضات ضريبية وفقًا لمؤسسة الضرائب.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، أنه ما كان الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي يطالبونه بالتركيز عليه قبل انتخابات التجديد النصفي: التخفيضات الضريبية التي أقرّوها العام الماضي من خلال تشريعاته الضخمة.

