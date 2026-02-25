قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
ديني

حدث في 7 رمضان .. افتتاح الجامع الأزهر .. ودخول المعز لدين الله مصر

افتتاح الجامع الأزهر
افتتاح الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

يحل علينا اليوم السابع من نفحات شهر رمضان المبارك، حاملاً معه سجلات حافلة بالتحولات التي غيرت وجه التاريخ الإسلامي والعالمي. 

فبين تشييد صروح العلم والدين، وصراعات الدفاع عن الأوطان، ورحيل قامات فكرية ودينية تركت بصمتها في وجدان الأمة، تبرز أحداث هذا اليوم لترسم صورة بانورامية لماضٍ عريق صنع الحاضر.

افتتاح الجامع الأزهر
في العام 361 هـ (971م)، شهدت مدينة القاهرة حدثاً محورياً بافتتاح الجامع الأزهر للصلاة والدرس، هذا الصرح الذي أسسه جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله، سُمي بهذا الاسم تيمناً بالسيدة فاطمة الزهراء. 

ورغم أن هدفه الأول كان نشر المذهب الشيعي، إلا أنه تحول في عهد صلاح الدين الأيوبي إلى معقل للمذهب السني.
لم يكن الأزهر مجرد مسجد، بل كان مركزاً للمقاومة الشعبية؛ فمنه انطلقت الثورات ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، وفيه تخرج قادة عظام مثل عمر مكرم وأحمد عرابي، وظل عبر العصور صمام أمان ضد الفتن والاحتلال البريطاني.


دخول المعز لدين الله لمصر
شهد هذا اليوم من عام 632 هـ إعلان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة عاصمة رسمية للدولة الفاطمية بدلاً من "المهدية".

 جاء ذلك بعد اكتمال بنائها وبناء الجامع الأزهر، حيث دخلها المعز بموكب مهيب ضم 1500 جمل محملة بالذهب، ونقل إليها رفات أجداده ليواروا الثرى في قلب العاصمة الجديدة.
تحرير الأسرى في صقلية
في الجانب العسكري، سجل العام 960 هـ انتصاراً بحرياً كبيراً بقيادة القائد العثماني "طرغد بك".

 حيث تمكن من السيطرة على جزيرة كوريكا ومدينة كاتانيا في صقلية، ونجح في تحرير 7 آلاف أسير مسلم بعد معارك ضارية أدت إلى القضاء على حامية المدينة.
"شاه" على عرش إيران
وفي سياق صعود القوى الإقليمية، تولى علاء الدين محمد خوارزم شاه مقاليد الحكم في كامل الأراضي الإيرانية عام 596 هـ، معتمداً في بسط نفوذه على تحالفات عسكرية ضمت مقاتلين من الأتراك والمغول والإيرانيين.
 

رحيل كبار العلماء والزهاد
فقدت الأمة في السابع من رمضان عبر سنوات مختلفة عدداً من أعلامها:
 

* سري السقطي (251 هـ): شيخ بغداد وأحد أبرز أعلام التصوف السني، تلميذ معروف الكرخي، الذي ووري الثرى في مقبرة الشونيزية.
 

* ابن نُجَيَّة (599 هـ): زين الدين علي بن إبراهيم، الواعظ الدمشقي الذي اشتهر بورعه، وكان مقرباً من صلاح الدين الأيوبي بعد أن كشف له مؤامرة عمارة اليمني.
 

* الشيخ الحجازي (875 هـ): شهاب الدين أبو الطيب الأنصاري، الذي عرف بكونه شاعراً ومقرئاً بارزاً في عصره.
 

افتتاح الجامع الأزهر صقلية المعز لدين الله شهر رمضان حدث في 7 رمضان

