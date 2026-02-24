قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز التيمم للحفاظ على مستحضرات التجميل؟.. عضو الأزهر للفتوى يرد

التيمم
التيمم
أحمد سعيد

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التيمم لا يجوز لمجرد الحفاظ على مستحضرات التجميل، موضحة أن من مبيحات التيمم فقد الماء أو وجود عذر طبي يمنع استعماله. 

هل يجوز التيمم للحفاظ على مستحضرات التجميل؟

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى، في تصريحات تلفزيونية، أن وضع المكياج ليس عذرًا شرعيًا، لأن صحة الوضوء شرط لصحة الصلاة، والعبادة أولى بالتقديم من أي أمر تجميلي، مؤكدة كذلك أن ترديد الأذان سنة مؤكدة وسبب في نيل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، مع الصلاة على النبي وطلب الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة لأنه من أوقات استجابة الدعاء، مع استحباب استقبال القبلة والثناء على الله والصلاة على النبي في بداية الدعاء وختمه بها.

وسياق مختلف، أكدت أن أخذ أي شخص من مهر الزوجة دون رضاها لا يجوز شرعًا، موضحة أن مهر الزوجة هو حق كفله الله سبحانه وتعالى لها، ولا يحق لأحد أن يحرمها منه إلا بإرادتها، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً». 

ونوهت بأن المهر حق خالص للمرأة تتصرف فيه بعد تملكه كما تشاء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه برضاها التام فقط، لقوله تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»، أما منعه عنها أو أخذه غصبًا سواء من الزوج أو الأب أو غيرهما فغير جائز، ولها الحق في المطالبة به في أي وقت، كما أن المهر دين في ذمة الزوج يجب سداده ويُقدَّم على تقسيم التركة في حال الوفاة كغيره من الديون الواجبة.

وعن صلاة التراويح، فقالت إنها من الشعائر الملازمة لشهر رمضان، ويجوز للمرأة أداؤها في المسجد إذا احتاجت لذلك وكانت أكثر خشوعًا والتزامًا بالصلاة هناك، مع الالتزام بالآداب الشرعية في الخروج من حيث اللباس الساتر وعدم التزين وتجنب ما يخل بهيبة العبادة، مع التأكيد أن صلاتها في بيتها أفضل إذا كانت قادرة على المواظبة بخشوع، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن»، مع عدم منع النساء من المساجد إذا التزمن بالضوابط الشرعية.

وبيّنت أن الزوج لا يجوز له إعطاء زوجته من مال الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه شرعًا، والإنفاق عليها فريضة مستقلة يُؤجر عليها، فلا يصح أن يسقط هذا الواجب بإعطائها من الزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة تُعطى لمستحقيها الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.

الأزهر العالمي للفتوى الأزهر هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى هل يجوز التيمم للحفاظ على مستحضرات التجميل التيمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد