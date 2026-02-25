قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
شقيق ضحية بورسعيد يكشف «كلمة السر» في الجريمة.. اتهامات مُثيرة لفتاة من العائلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي

المتهم
المتهم
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مندوب توصيل بمعاكسة سيدة والتحرش بها لفظيًا في أحد شوارع منطقة الدقي.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المُحرز.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيًا أثناء تواجدها بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الدقي بالجيزة من موظفة مقيمة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل دراجة هوائية، لقيامه بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مندوب توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، كما تم ضبط الدراجة الهوائية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

