«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مندوب توصيل بمعاكسة سيدة والتحرش بها لفظيًا في أحد شوارع منطقة الدقي.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وفحص مقطع الفيديو المُحرز.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيًا أثناء تواجدها بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الدقي بالجيزة من موظفة مقيمة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل دراجة هوائية، لقيامه بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مندوب توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، كما تم ضبط الدراجة الهوائية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.