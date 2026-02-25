ملائكية وصراعات .. يارا السكري تكشف أسرار شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي» | فيديو

قالت الفنانة يارا السكري إنّ شخصية "روح" في مسلسل "علي كلاي" تتميز بالملائكية والصراع المستمر مع الحياة، إذ تواجه صدمات متكررة كلما حاولت التمتع بالفرح، موضحة أن علاقتها بشقيقها، الذي يجسد شخصيته الفنان عصام السقا في المسلسل، مليئة بالخلافات، بينما يظهر شخصية علي ليغير حياتها بشكل جذري.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ فريق العمل قضى وقتًا طويلًا في التحضير قبل التصوير، بما يشمل جلسات مع المخرج محمد عبد السلام والمؤلف محمود حمدان، إضافة إلى تفاعلها المكثف مع زملائها مثل أحمد العوضي وعصام السقا.

وتابعت الفنانة يارا السكري، أن الانسجام بين فريق العمل ساعدها على تقديم أداء عاطفي مكثف ومتقن، خاصة في المشاهد الحزينة والتراجيدية.

وأوضحت يارا السكري أن تجربتها السابقة في مسلسل "فهد البطل" ساعدتها على مواجهة مشاهد الانهيار والبكاء العميق هذا العام، مشيرة إلى أن مستوى التحدي هذا العام كان أعلى بكثير، لكنها استطاعت تجاوز الصعوبات بفضل خبرتها واستعدادها النفسي.