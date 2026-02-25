قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب : مقتـ.ـل 25 ألف جندي شهريًا في الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن إدارته "تبذل قصارى جهدها" لإنهاء "القتل والمذبحة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يُقتل 25 ألف جندي شهريًا".

ووصف ترامب الحرب بأنها "حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسًا".

ويصادف يوم 24 فبراير مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد الرئيس ترامب بإنهاء ثماني حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته.

وقال: "بصفتي رئيسًا، سأسعى لتحقيق السلام حيثما أمكنني ذلك، ولن أتردد أبدًا في مواجهة التهديدات التي تواجه أمريكا أينما اقتضت الضرورة".

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب، إن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأميركية في الخارج، ويعملون على إنتاج صواريخ تصل قريبا للولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، إن إيران حُذِّرت خلال الصيف "من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء" برنامجها للأسلحة النووية، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد"، مضيفا "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد"، مضيفًا أن إيران "تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".

