الذكرى الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية.. ماكرون يؤكد وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم /الثلاثاء/ تأكيده على وقوف فرنسا وأوروبا إلى جانب أوكرانيا، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن أربع سنوات مضت منذ أن استيقظت أوروبا على دوي القنابل الروسية في أوكرانيا، أربع سنوات من حرب اختارتها روسيا، في انتهاك صارخ بالقانون الدولي وسيادة شعب .. أربع سنوات من قصف لمدن، وتدمير مدارس ومستشفيات، واستهداف البنية التحتية للطاقة بشكل ممنهج لإغراق العائلات في البرد والرعب. واعتبر أن هذه الحرب تعد "فشلا ثلاثيا لروسيا: عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا".

كما أشار إلى المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية وإمدادات الطاقة لأوكرانيا، مؤكدا أن أوروبا حشدت بالفعل 170 مليار يورو، مضيفا أنه "خلال المجلس الأوروبي في ديسمبر، اتفقنا على قرض بقيمة 90 مليار يورو لضمان تمويل ثابت لأوكرانيا خلال العامين المقبلين .. لا يوجد ما يدعو لإعادة النظر في هذا الاتفاق، وعلينا الآن تنفيذه".

كما أكد مواصلة عمليات تسليم المعدات والذخائر، والتدريب، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي ودعم المعدات التي تم توفيرها بالفعل.

وقال "لا سلام بدون أمن، ولأن أمننا على المحك في أوكرانيا، سنواصل التزامنا ضمن تحالف الراغبين (الداعم لكييف)".

وشدد على مواصلة دعم كييف ، قائلا "نقف وسنظل إلى جانب أوكرانيا".

وتحيي أوكرانيا اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية واسعة النطاق وسط تضامن من أقوى حلفائها في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع.