بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
رسميًا .. إعلان الكشوف النهائية لمُرشحي انتخابات «مهندسي بورسعيد» | شاهد

وائل حرز: جاهزون لإجراء الانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة
محمد الغزاوى

أعلن المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، عن الكشوف النهائية للمهندسين المرشحين على مقاعد مجلس نقابة المهندسين ببورسعيد، وذلك عقب غلق باب الطعون واعتماد الأسماء بشكل نهائي من اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين المصرية.


وأوضح «حرز» أن المنافسة على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة بورسعيد تضم كلًا من: المهندس رمضان علي أحمد عبد العال – وشهرته رمضان عبد العال، والمهندس محمد أحمد السيد الجوهري – وشهرته محمد الجوهري، والمهندس عماد إسحق عزيز مكسيموس – وشهرته عماد إسحق.


وأشار إلى أن المرشحين على مقعد شعبة كهرباء بعضوية مجلس النقابة الفرعية هم: المهندس حمدي حسني السيد سالم – وشهرته حمدي حسني، والمهندسة هبه محمد السعيد عبده حموده – وشهرتها هبه السعيد، والمهندس خالد محمد عطية علي – وشهرته خالد عطية، والمهندس خالد الرفاعي محمد الرشيدي – وشهرته خالد الرفاعي.


 

وأضاف أن المنافسة على مقعد شعبة ميكانيكا تضم: المهندسة سحر محمد السيد عبد الرحمن – وشهرتها سحر عبد الرحمن، والمهندس أحمد عادل عبدالله عفيفي الخولي – وشهرته أحمد الخولي، والمهندس طه عمر علي عبد الله – وشهرته طه الدسوقي، والمهندس عبد الرحمن محمد داغر داغر منصور – وشهرته عبد الرحمن داغر، والمهندس محمد محمد محمد يوسف طيره – وشهرته محمد طيره، والمهندسة دينا صلاح محمد عبده السري – وشهرتها دينا السري، والمهندس محمد عبد الفتاح توفيق أحمد – وشهرته محمد توفيق.


وفيما يتعلق بـ مقعد شعبة مدني، تضم القائمة كلًا من: المهندس حسن عبد الرحمن حسن البسيوني – وشهرته حسن البسيوني، والمهندس محمد طنيب محمد عوض رماده – وشهرته محمد طنيب، والمهندس أسامه محمد محمد الحنفي – وشهرته أسامه الحنفي.

أما عن مقعد شعبة عمارة، فيتنافس كل من: المهندسة شيرين نصر محمد المصري – وشهرتها شيرين المصري، والمهندسة اسراء محمد ابراهيم الدسوقي حسن عبد المجيد – وشهرتها اسراء الدسوقي.
وبالنسبة للمرشحين على مقاعد باقي الشعب الهندسية (كيميائية ونووية – غزل ونسيج – تعدين وبترول وفلزات)، فيتنافس كل من: المهندس هيثم السعيد محمد مصيلحي – وشهرته هيثم السعيد، والمهندس محمد جمال عبد الناصر منصور فياض – وشهرته محمد فياض.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، مشددًا على توفير مناخ يتسم بالحياد الكامل والشفافية، وداعيًا جموع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة واختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

