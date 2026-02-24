خلال زيارته للمجزر الآلي.. محافظ بورسعيد يشدد على معايير النظافة والسلامة الغذائية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المجزر النصف آلي بجنوب بورسعيد، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيطرية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام و الدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بالمحافظة

وخلال الجولة، استعرض المحافظ آليات العمل داخل المجزر، بداية من استقبال الماشية وحتى مراحل الذبح والكشف البيطري، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة اللحوم المطروحة بالأسواق

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تطوير ورفع كفاءة مستوى الأداء داخل المجزر، مع دعم المنظومة بالمعدات الحديثة وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط الكامل بالمنظومة