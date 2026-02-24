محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير عدد من الأسواق للارتقاء بجودة الخدمات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تطوير عدد من الأسواق بنطاق المحافظة.

وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط الحضاري وتحسين البيئة العمرانية

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، والدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بإعداد دراسة وافية ومتكاملة تتضمن آليات التنفيذ والجداول الزمنية المقترحة، بما يسهم في تطوير الأسواق العشوائية ورفع كفاءتها خاصة بالأحياء الأكثر كثافة سكانية، والعمل على استبدالها بأسواق حضارية منظمة تتوافر بها الاشتراطات الفنية والصحية، بما يحقق الصالح العام



واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من إدارة التخطيط العمراني حول المقترحات المطروحة للتطوير، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ورصف الشوارع، وتجميل الأرصفة، وتحسين منظومة الإضاءة، وإعادة تنظيم المحال التجارية وفق تخطيط منظم، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات