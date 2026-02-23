قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سوق "محمد علي" ببورفؤاد ويوجه ببدء أعمال تطويره

محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق محمد علي بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالأسواق الحضارية  والقضاء علي الأسواق العشوائية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق.

وخلال الجوله وجه محافظ بورسعيد ببدء أعمال التطوير بالسوق الذي يضم 141 محلًا تجاريًا و تشمل الاعمال رفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث شبكات المرافق إلى جانب تحسين منظومة النظافة والإضاءة بما يحقق الشكل الحضاري اللائق ويواكب جهود الدولة في تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق نموذجية منظمة.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

