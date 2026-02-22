في مقدمتهم صدى البلد.. محافظ بورسعيد يستقبل مديري مكاتب القنوات والمواقع الإلكترونية الرسمية

استقبل اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد عدد من مديرى مكاتب القنوات التلفزيونية و المواقع الالكترونية المعتمدة من الهيئة الوطنية للإعلام فى مقدمتهم صدى البلد لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد.

وخلال اللقاء، أعرب مديرى مكاتب القنوات و المواقع الالكترونية عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

ونقل مديرو مكاتب المواقع الإخبارية تهنئة رؤساء تحرير مواقعهم وكذا تهنئة زملائهم بمحافظة المنوفية إلى السيد اللواء محافظ بورسعيد

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بالزيارة ، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الاعلام الوطنى لدعم التنمية الشاملة للدولة إظهار الإنجازات على ارض الواقع بجانب توعية المواطنين بالتحديات و الصعوبات.

وأكد محافظ بورسعيد ان الاعلام يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، مؤكد على أهمية استمرار التواصل بما يسهم في خدمة أبناء بورسعيد وتحقيق الصالح العام.