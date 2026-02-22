قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
محافظات

في مقدمتهم صدى البلد.. محافظ بورسعيد يستقبل مديري مكاتب القنوات والمواقع الإلكترونية الرسمية

محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد عدد من مديرى مكاتب القنوات التلفزيونية و المواقع الالكترونية المعتمدة من الهيئة الوطنية للإعلام فى مقدمتهم صدى البلد لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد.

وخلال اللقاء، أعرب مديرى مكاتب القنوات و المواقع الالكترونية عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

ونقل مديرو مكاتب المواقع الإخبارية تهنئة رؤساء تحرير مواقعهم وكذا تهنئة زملائهم بمحافظة المنوفية إلى السيد اللواء محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل مديرى مكاتب القنوات و المواقع الالكترونية الرسمية


ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بالزيارة ، مشيدًا بالدور  الذي يقوم به الاعلام الوطنى لدعم التنمية الشاملة للدولة إظهار الإنجازات على ارض الواقع بجانب توعية المواطنين بالتحديات و الصعوبات.

وأكد محافظ بورسعيد ان الاعلام يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، مؤكد على أهمية استمرار التواصل  بما يسهم في خدمة أبناء بورسعيد وتحقيق الصالح العام.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد القنوات التلفزيونية و المواقع الالكترونية المعتمدة

اتنين غيرنا
حملة مكبرة
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
