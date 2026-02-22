جامعة المنصورة تحصل على المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف

حصلت جامعة المنصورة على المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة الرياضي، والدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، وتحت إشراف الدكتور السيد نبيل العيسوي، مدير النادي، وبقيادة الدكتور محمود وجدي، المدير الفني للسباحة بالزعانف، والكابتن د. إيمان ذكرالله، المدرب العام، تُوِّج فريق نادي جامعة المنصورة الرياضي بالمركز الأول في الترتيب العام لمرحلة العمومي ببطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف «دورة الشهيد يوسف عبد الملك»، بعدما حقق 2254 نقطة، متصدرًا المنافسات التي شارك فيها 1350 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 36 ناديًا وهيئةً رياضيةً، في واحدةٍ من أقوى البطولات على مستوى الجمهورية. كما حصد الفريق المركز الثالث على مستوى الأندية في بطولة الإنقاذ ضمن نفس المنافسات.

أبرز الحاصلين على الجوائز والميداليات: صلاح محمد – أفضل سباح عمومي (إنقاذ) + ذهبيتان و3 فضيات

نورالهدى ياسر – 3 ذهبيات

هنا الجزار – ذهبية وفضيتان

محمد العسيلي – ذهبية وفضية

أحمد حسام – ذهبية وفضيتان

ياسين أسامة – ذهبية

عمرو وائل – فضية وبرونزيتان

بسملة حسن – فضية وبرونزية

فدوى أسامة – 3 فضيات وبرونزيتان

أحمد ياسر – فضية

رحمة أسامة – فضيتان و4 برونزيات

يوسف الطوخي – فضية وبرونزيتان

عبدالرحمن محمد – فضية

ملك عسكر – برونزية

مصطفى القناوي – برونزية

كما حقق الفريق عددًا من الذهبيات في سباقات التتابع الجماعية، مؤكدًا تفوقه الفني والبدني وروح العمل الجماعي التي تميز لاعبيه.