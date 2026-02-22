جوارديولا بعد تقليص الفارق مع آرسنال: كل مباراة معركة ولا أنظر للجدول الآن

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ثقته في قدرة فريقه على مواصلة الضغط في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الفوز المهم 2-1 على نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

واستفاد السيتي من تعثر آرسنال بالتعادل 2-2 أمام وولفرهامبتون، ليقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ويعيد الصراع على القمة إلى نقطة الاشتعال.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "كانت مباراة مذهلة أمام فريق قوي بدنيًا وسريع للغاية. نيوكاسل يمتلك جودة كبيرة في الوسط والهجوم، لذلك كانت المواجهة صعبة جدًا، لكن لاعبينا قدموا أداءً استثنائيًا".

وأضاف: "هذا هو شكل المباريات المتبقية، كل لقاء سيكون معركة حقيقية. التوقيت مثالي لنعيش هذا الضغط، واللاعبون يدركون طبيعة المرحلة".

وأشاد المدرب الإسباني بالدعم الجماهيري، مؤكدًا أن الأجواء أمام نيوكاسل كانت الأفضل هذا الموسم، وقال: "لدينا خمس مباريات أخرى على أرضنا ونحتاج إلى هذا الحماس. دائمًا أطلب من اللاعبين أن يلعبوا من أجل الجماهير، لأنني أكن لهم احترامًا كبيرًا".

وأكد جوارديولا أن الأهم كان تحقيق الانتصار بغض النظر عن الأداء، موضحًا أن الفريق يضم عناصر جديدة تحتاج للتأقلم مع ضغط المنافسة، قبل أن يوجه رسالة للاعبيه بضرورة الاستشفاء جيدًا والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام ليدز.

وعن تألق إرلينج هالاند، قال: "بالنسبة لي كان رجل المباراة، قاتل على كل كرة"، كما أثنى على صاحب الهدفين نيكو أورايلي، مشيرًا إلى تطوره الكبير وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أنه لا ينشغل بجدول الترتيب في الوقت الحالي، قائلاً: "ما زال هناك 11 مباراة، والكثير يمكن أن يحدث. الحديث عن الترتيب الآن لا يهم، سنقيم الأمور في الأسابيع الأخيرة فقط".