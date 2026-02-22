قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جوارديولا بعد تقليص الفارق مع آرسنال: كل مباراة معركة ولا أنظر للجدول الآن

جوارديولا
جوارديولا
إسراء أشرف

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ثقته في قدرة فريقه على مواصلة الضغط في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الفوز المهم 2-1 على نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

واستفاد السيتي من تعثر آرسنال بالتعادل 2-2 أمام وولفرهامبتون، ليقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ويعيد الصراع على القمة إلى نقطة الاشتعال.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "كانت مباراة مذهلة أمام فريق قوي بدنيًا وسريع للغاية. نيوكاسل يمتلك جودة كبيرة في الوسط والهجوم، لذلك كانت المواجهة صعبة جدًا، لكن لاعبينا قدموا أداءً استثنائيًا".

وأضاف: "هذا هو شكل المباريات المتبقية، كل لقاء سيكون معركة حقيقية. التوقيت مثالي لنعيش هذا الضغط، واللاعبون يدركون طبيعة المرحلة".

وأشاد المدرب الإسباني بالدعم الجماهيري، مؤكدًا أن الأجواء أمام نيوكاسل كانت الأفضل هذا الموسم، وقال: "لدينا خمس مباريات أخرى على أرضنا ونحتاج إلى هذا الحماس. دائمًا أطلب من اللاعبين أن يلعبوا من أجل الجماهير، لأنني أكن لهم احترامًا كبيرًا".

وأكد جوارديولا أن الأهم كان تحقيق الانتصار بغض النظر عن الأداء، موضحًا أن الفريق يضم عناصر جديدة تحتاج للتأقلم مع ضغط المنافسة، قبل أن يوجه رسالة للاعبيه بضرورة الاستشفاء جيدًا والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام ليدز.

وعن تألق إرلينج هالاند، قال: "بالنسبة لي كان رجل المباراة، قاتل على كل كرة"، كما أثنى على صاحب الهدفين نيكو أورايلي، مشيرًا إلى تطوره الكبير وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أنه لا ينشغل بجدول الترتيب في الوقت الحالي، قائلاً: "ما زال هناك 11 مباراة، والكثير يمكن أن يحدث. الحديث عن الترتيب الآن لا يهم، سنقيم الأمور في الأسابيع الأخيرة فقط".

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمد شحاته

محمد شحاته يطلب تعديل عقده في الزمالك

يوسف عبدالعزيز والبيلي

تنس طاولة.. يوسف عبدالعزيز والبيلي يتأهلان لثمن نهائي الزوجي ببطولة سنغافورة سماش

محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد مع ليفربول أمام نوتنجهام

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

