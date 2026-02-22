قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
توك شو

دينا أبو الخير: رمضان شهر المغفرة والعودة إلى الله

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة الإعلامية دينا أبو الخير أن شهر رمضان هو شهر المغفرة والعودة والتقرب إلى الله والتعبد، مشيرة إلى أن الله يغفر لكل من تاب توبة نصوحة واقترب منه بقلب صادق.

أفضل دعاء تقوله ليغفر الله ذنوبك

وخلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت أن دعاء المغفرة يقرب المسلم من الله، وهو الطريق السليم لمغفرة الذنوب.

وقالت:«اللهم اغفر لنا ما بدر منا من ذنوب، اللهم اغفر لنا أنت الغفار الغفور، اللهم اغفر وتب علينا لنتوب يا رب العالمين، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا دائمًا وأبدًا قلبًا تقيًا سليمًا نقيًا يا رب العالمين».

دعاء شامل للقبول والإخلاص

واستكملت دعاءها قائلة:«اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم تقبل منا الدعاء وأعطنا على قدر نوايانا وأصلح لنا النوايا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل إلى الممات، وتقبلنا من عبادك الصالحين».

واختتمت بالتأكيد على أن الإخلاص في الدعاء وحضور القلب من أسباب القبول، خاصة في شهر رمضان الذي تتنزل فيه الرحمات وتُفتح فيه أبواب المغفرة.

دنيا ابو الخير افضل ادعية في رمضان شهر رمضآن

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

الزمالك

مرحلة حاسمة للزمالك قبل التتويج بالدوري.. ماذا ينتظر الفارس الأبيض؟

الجليد

سر مدفون تحت الجليد.. كيف كشف العلماء لغز "ثقب الجاذبية" في أنتاركتيكا؟

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

