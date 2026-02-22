دينا أبو الخير: رمضان شهر المغفرة والعودة إلى الله

أكدت الدكتورة الإعلامية دينا أبو الخير أن شهر رمضان هو شهر المغفرة والعودة والتقرب إلى الله والتعبد، مشيرة إلى أن الله يغفر لكل من تاب توبة نصوحة واقترب منه بقلب صادق.

أفضل دعاء تقوله ليغفر الله ذنوبك

وخلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت أن دعاء المغفرة يقرب المسلم من الله، وهو الطريق السليم لمغفرة الذنوب.

وقالت:«اللهم اغفر لنا ما بدر منا من ذنوب، اللهم اغفر لنا أنت الغفار الغفور، اللهم اغفر وتب علينا لنتوب يا رب العالمين، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا دائمًا وأبدًا قلبًا تقيًا سليمًا نقيًا يا رب العالمين».

دعاء شامل للقبول والإخلاص

واستكملت دعاءها قائلة:«اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم تقبل منا الدعاء وأعطنا على قدر نوايانا وأصلح لنا النوايا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل إلى الممات، وتقبلنا من عبادك الصالحين».

واختتمت بالتأكيد على أن الإخلاص في الدعاء وحضور القلب من أسباب القبول، خاصة في شهر رمضان الذي تتنزل فيه الرحمات وتُفتح فيه أبواب المغفرة.