بوجي وطمطم وبكار يشاركون الأطفال الفرحة بقدوم رمضان فى شفاء الأورمان

وسط مظاهر السعادة وأجواء من البهجة والسرور، واحتفالات بقدوم شهر رمضان المبارك 2026، شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بالأقصر زيارة فريق تويس تيم للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، و إقامة فعاليات متنوعة وتوزيع فوانيس رمضان على الأطفال، لدعم المرضى نفسيًا ومعنويًا ، والتهنئة بقدوم الشهر الفضيل من خلال تجسيد أقرب الشخصيات الكرتونية إلى قلوب الأطفال.

وبادر أعضاء فرقة "تويس تيم" على تنظيم حفل ترفيهي على طريقتهم الخاصة، بعد لقائهم عدد كبير من الأطفال داخل أقسام المستشفى، تقمصوا أكثر الشخصيات الكرتونية شهرة في عالم الأطفال والمرتبطة بشهر رمضان المبارك مثل"بكار" وبوجي وطمطم" على أنغام الموسيقى والأغاني الخاصة بكل شخصية، في جو أبهج معنويات الأطفال المرضى جعلهم يشاركوا بتلقائية في فعاليات الحفل؛ يشعروا بفرحة حلول الشهر الكريم.

وقالت منى أحمد، مؤسس فريق "توريس تيم" إنها حريصة على زيارة أطفال مستشفى شفاء الأورمان للعام السابع على التوالي، لافتة إلى أن هذه الزيارة لها صدى كبير على معنويات أعضاء الفريق وساعدهم على تنظيم احتفالات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضافت أحمد، أن مشاركة فريقها لأطفال "شفاء الأورمان" الاحتفالات بحلول الشهر الفضيل ودعمهم معنويًا ونفسيًا يقع في إطار المسؤولية الاجتماعية الذي يقع على عاتقهم تجاه أهمية دعم المرضى لتجاوز تحديات العلاج، و خاصة مرضى الأورام، وهو الدور الذي بدأوا في القيام به منذ تأسيس الفريق، وزادت المسؤولية عندما تلقوا ردود فعل إيجابية من الأطفال والأهالي على مر السنوات الماضية.

وأكدت أحمد، أنه يمكن التغلب أيضًا على عدد من الأمراض وبصفة خاصة الأورام بالموسيقى، والترفيه، كونهما يلعبان على تحسين المعنويات، ليستطيع المريض بها القدرة على مواجهة المرض والعودة لحياته الطبيعية مجددًا، مشيرةً إلى أن الفريق سيحاول تكرار زيارته لأطفال "شفاء الأورمان" خلال الفترات القادمة وفى مختلف المناسبات وأثرها الإيجابي على معنوياتهم.

وأبدى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، سعادته بالفعاليات التى تمت فى مستشفى شفاء الأورمان للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، والتي نظمها فريق "تويس تيم" مؤكدا على أن مشاركة الشباب والمؤسسات المختلفة في مبادرات إسعاد الأطفال والتى ترسم الابتسامة على وجوههم ؛ تساهم بشكل كبير في تحسن صحتهم ورفع الحالة المعنوية لهم.