تفاصيل إصابة يوسف بلعمري قبل مواجهة الأهلي وسموحة فى الدوري

تعرض المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة قبل مواجهة سموحة المرتقبة في الجولة 19 من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خاص.. يوسف بلعمري تعرض للإصابة في يده ولكن اللاعب جاهز للقاء سموحة بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن يقود يوسف بلعمري تشكيل الأهلي الأساسي خلال اللقاء المقبل أمام سموحة بعدما نال المغربي ثقة الجهاز الفني في الفترة الماضية وشارك أساسيًا خلال لقاء الجونة وأدى بشكل جيد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.