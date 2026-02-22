قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
تفاصيل إصابة يوسف بلعمري قبل مواجهة الأهلي وسموحة فى الدوري

محمد بدران   -  
يارا أمين

تعرض المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة قبل مواجهة سموحة المرتقبة في الجولة 19 من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خاص.. يوسف بلعمري تعرض للإصابة في يده ولكن اللاعب جاهز للقاء سموحة بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن يقود يوسف بلعمري تشكيل الأهلي الأساسي خلال اللقاء المقبل أمام سموحة بعدما نال المغربي ثقة الجهاز الفني في الفترة الماضية وشارك أساسيًا خلال لقاء الجونة وأدى بشكل جيد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

