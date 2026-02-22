ريمونتادا مثير ة...أتلانتا يحقق الفوز على نابولي 2\1

حقق فريق أتالانتا الإيطالي فوزا مثيرا على نابولي 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد، على ملعب "جويس"، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي 2025-2026.

كان نابولي قد أنهي الشوط الأول متفوقًا بهدف وحيد سجله سام بوكيما في الدقيقة 18 من اللقاء.

ثم نجح أتلانتا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني بتوقيع ماريو باساليتش ولازار ساماردزيتش في الدقيقتين 61 و81 من زمن المباراة على الترتيب.

بهذه النتيجة يحتل نابولي المركز الثالث بجدول ترتيب النسخة الحالية من الكالتشيو برصيد 50 نقطة

وتقدم أتالانتا للمركز السابع في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة