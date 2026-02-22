أحمد الغندور: استبعادي من القائمة الدولية للحكام "ظلم بيّن" بشهادة الجميع

قال أحمد الغندور الحكم الدولي السابق، إن الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين كان بإمكانه بمواصلة التحكيم حتى سن 50 عاما.

وتابع الغندور في تصريحات لبرنامج “النجوم في رمضان”: قررت الإبتعاد عن الإعلام بعدما تم استبعادي من القائمة الدولية ، موضحاً أن الأمر يحتاج للتدخل بعدما أجمع كثيرون بأن استبعادي من القائمة الدولية يُعد "ظلم بيّن".



وشدد أحمد الغندور على أنه سلك جميع الطرق لإستعادة حقوقه بعدما خرج من القائمة الدولية ، ولابد من التطرق لهذه القضية حتى يستعيد حقه .



وأختتم أحمد الغندور تصريحاته بالتأكيد على أنه يرحب بالعودة إلى مجال التحكيم إذا شعر بأن هناك من يرغب في مساعدته واستعادة حقه بدلاً من البحث عن "الشو الإعلامي".



