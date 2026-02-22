فولهام يهزم سندرلاند 3 -1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق فولهام الفوز على فريق سندرلاند بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف فولهام كل من راؤول خيمينيز هدفين وساندر بيرجي في الدقائق 54 و61 و85، بينما سجل هدف سندرلاند إنزو لو في في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده للنقطة 35 ليحتل المركز الـ 12 بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقف رصيد سندرلاند عند النقطة 37 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي سندرلاند وفولهام عن تشكيلهما اللذان خاض به مواجهتهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سندرلاند كالتالي:

حراسة المرمى: روفس

خط الدفاع: موكيلي - بالارد - الديريتي - هوم

خط الوسط: صديقي - أنجولو - في - ديارا - طابي

خط الهجوم: بروبي

وجاء تشكيل فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيتي - أندرسن - باسي - سيسنيون

خط الوسط: إيووبي - بيرج - ويلسون - سميث روي - كيفين

خط الهجوم: خيمينيز.