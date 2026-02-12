الفرعون لا يتوقف.. محمد صلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على مضيفه سندرلاند بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "الضوء" ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في اللقاء وقدم أداءا مميزا على مدار شوطي المباراة، ونجح في صناعة هدف الفوز، ليواصل دوره المؤثر مع "الريدز" هذا الموسم.

صلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي

وذكرت شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في الإحصائيات أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجم المصري.

جيرارد

تفاصيل مباراة سندرلاند وليفربول

فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة وكانت أخطر الفرص تسديدة الألماني فلوريان فيرتز التي ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس سندرلاند في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، نجح القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما تابع عرضية متقنة من محمد صلاح من ركلة ركنية ليضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وتمكن ليفربول من العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي كما ألحق بسندرلاند أول هزيمة له على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في الدوري

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك وكوناتي وروبرتسون وإيندو

خط الوسط: جرافينبرخ وماك أليستر وفيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح وجاكبو وإيكيتيكي