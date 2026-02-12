قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفرعون لا يتوقف.. محمد صلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على مضيفه سندرلاند بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "الضوء" ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في اللقاء وقدم أداءا مميزا على مدار شوطي المباراة، ونجح في صناعة هدف الفوز، ليواصل دوره المؤثر مع "الريدز" هذا الموسم.

صلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي

وذكرت شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في الإحصائيات أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجم المصري.

جيرارد

تفاصيل مباراة سندرلاند وليفربول

فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة وكانت أخطر الفرص تسديدة الألماني فلوريان فيرتز التي ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس سندرلاند في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، نجح القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما تابع عرضية متقنة من محمد صلاح من ركلة ركنية ليضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وتمكن ليفربول من العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي كما ألحق بسندرلاند أول هزيمة له على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في الدوري

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك وكوناتي وروبرتسون وإيندو

خط الوسط: جرافينبرخ وماك أليستر وفيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح وجاكبو وإيكيتيكي

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي سندرلاند ملعب الضوء جيرارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يناقش ملفات الدواء والعلاج وخطة مكافحة الأورام..الأحد

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد اليوم.. ونواب: تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية يجب أن يكون على أولوياتها المرحلة القادمة

النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج

طلب إحاطة لإنهاء معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد