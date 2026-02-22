لعدم ورود التقرير.. تأجيل محاكمة المتهمة بإغراق نجلها في البانيو

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم حكمها بتأجيل محاكمة الام المتهمة باغراق نجلها الرضيع في البانيو بقرية مليج بمركز شبين الكوم ، إلى جلسة ٢ إبريل .

جاء ذلك لعدم ورود التقرير من الطب النفسي حيث تم تشكيل لجنة خماسية للكشف عن سلامة القوي العقلية للمتهمة بعد طلب المحامي بعرضها علي لجنة خماسية لبيان قوتها العقلية.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2025 عندما تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بوصول طفل يبلغ من العمر ١٠ شهور متوفيا إدعاء غرق في البانيو.

وبتكثيف التحريات والبحث، تبين أن الطفل يدعي أحمد من قرية مليج وتبين قيام والدته “ ا.ع.م” ٣٨ سنة بقتل طفلها واغراقه في البانيو.

وأقرت الأم في التحقيقات، أنها كانت لا تريد نجلها وأنها حاولت الإجهاض أثناء حملها وفشلت كما حاولت قتله قبل ذلك بالقائه من الطابق الثاني، مؤكدة أن لديها طفلين وكانت لا تريد أطفالا أخرى.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهمة وإحالتها الي المحاكمة العاجلة.