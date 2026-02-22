محافظ المنوفية يتفقد مدرستين ويفاجئ مخبزا بلديا بشبين الكوم

أجرى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى مدرستي الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى والمساعي المشكورة الإعدادية بنات بشبين الكوم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من الالتزام بالانضباط الإداري داخل المدارس.

وتفقد محافظ المنوفية عدداً من الفصول الدراسية واطمأن على نسب حضور الطلاب وانتظام شرح المناهج الدراسية، كما حرص على التحاور مع عدد من الطلاب للوقوف على مستوى التحصيل الدراسي، وكذا تفقد المكتبة والمعمل التكنولوجي (الوسائط المتعددة)، الحاسب الآلي للوقوف على الحالة العامة للأجهزة وكفاءة تشغيلها، موجهاً بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته.

واطلع محافظ المنوفية على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمواعيد العمل الرسمية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في أداء الواجب الوظيفي، وأن الانضباط والالتزام معيار أساسي لتقييم الأداء.

في السياق ذاته، واصل المحافظ جولته بتفقد مخبز بلدي خلف مجمع مصالح شبين الكوم، لمتابعة انتظام منظومة العمل والتأكد من جودة رغيف الخبز و الالتزام بالمواصفات الفنية، حيث حرص بنفسه على الاطمئنان على مدى الالتزام بوزن وجودة الرغيف وعدم التلاعب بحقوق المواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع المخابز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد محافظ المنوفية أن الجولات المفاجئة مستمرة بشكل دوري بجميع القطاعات الخدمية، خاصة ما يمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن جودة الخدمة والانضباط في الأداء هما المعيار الحقيقي لتقييم العمل التنفيذي.