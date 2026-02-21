محافظ المنوفية: معرض أهلاً رمضان هدفه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بحي شرق شبين الكوم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم ، جاء ذلك بحضور ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، هيثم عازق رئيس حي شرق شبين الكوم .

وتفقد محافظ المنوفية أقسام المعرض الذي يضم مجموعة من العارضين لبيع عدد من المنتجات الأساسية والغذائية، واطمئن بنفسه على مدى توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية وأسعارها المخفضة، موجهاً التموين بتوفير كميات وفيرة من السلع الأساسية وإتاحتها بشكل مستمر أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات ، مكلفاً التفتيش والمتابعة بضرورة مراجعة أسعار السلع ومقارنة الأسعار بالأسواق ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز علي ما يهم المواطن مشددا علي التواجد الميداني وتكثيف الجهود والحملات التفتيشية المفاجئة لتحسين جودة الخدمات.