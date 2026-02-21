مدحت شلبي : 21 فريقًا في الدوري المصري "بدعة"

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رأيه في فكرة دخول الأندية المصرية إلى البورصة، بهدف تحسين أوضاعها المالية في ظل تراجع المستوى العام، قائلًا: «عشان أي نادٍ يدخل البورصة، لازم اللي هيدفع سهم يبقى عارف إن النادي ده هيجيب له فلوس، في أندية مش هتجيب فلوس، عشان نكون واقعيين، اللي ممكن يتباع فعلًا هما الأهلي والزمالك».

مدحت شلبي

وأضاف مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، «برضه عندنا الاتحاد السكندري نادي جماهيري، والإسماعيلي جماهيري، والمصري جماهيري، لكن جماهيريتهم في نطاق محافظاتهم، إنما الأهلي والزمالك جماهيريتهم ممتدة داخل مصر وفي الوطن العربي كله».

وأوضح مدحت شلبي، أن النادي الأهلي تمكن من عمل شركة الكرة الخاصة به، والأمور تسير بشكل جيد الآن، مضيفًا: «إحنا عندنا 21 نادي في الدوري، ودي حاجة غريبة، لأنه مافيش دوري في الدنيا بعدد فردي زي 21، الطبيعي 16 أو 18 أو 20 أو 22، لكن 21 رقم فردي ودي من بدع الكرة المصرية، وإحنا عندنا بدع كتير».

وشدد مدحت شلبي، على أن عدد الأندية الجماهيرية في الدوري المصري أصبحت قليلة جدًا مقارنة بالأندية الشركات والاستثمارية، قائلًا: «لما ناديين من غير جماهيرية يلعبوا قدام بعض، مين هيتفرج ومين هيهتم؟، لو الماتش مافهوش طرف من الأندية الجماهيرية، الاهتمام بيبقى ضعيف جدًا»، موضحًا أن الحل يكون من خلال فتح شراء الأندية بنسبة 51% للمستثمر، أو دمج أندية الشركات مع أندية شعبية، زي إن شركة تشتري نادي جماهيري وتدعمه ماليًا.

وواصل: «بالوضع الحالي، شعبية الكرة في مصر مش هتبقى بالشكل اللي بنتمناه للدوري المصري، السبب إن مافيش جماهيرية كافية، ومفيش قرارات جريئة، زمان كان عندك أندية شعبية كبيرة زي المنصورة وسوهاج والأولمبي وأسوان، كانت المباريات هناك تبقى كرنفال جماهيري».