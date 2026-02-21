قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي : 21 فريقًا في الدوري المصري "بدعة"

مدحت شلبي
مدحت شلبي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رأيه في فكرة دخول الأندية المصرية إلى البورصة، بهدف تحسين أوضاعها المالية في ظل تراجع المستوى العام، قائلًا:  «عشان أي نادٍ يدخل البورصة، لازم اللي هيدفع سهم يبقى عارف إن النادي ده هيجيب له فلوس، في أندية مش هتجيب فلوس، عشان نكون واقعيين، اللي ممكن يتباع فعلًا هما الأهلي والزمالك». 

مدحت شلبي

وأضاف مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، «برضه عندنا الاتحاد السكندري نادي جماهيري، والإسماعيلي جماهيري، والمصري جماهيري، لكن جماهيريتهم في نطاق محافظاتهم، إنما الأهلي والزمالك جماهيريتهم ممتدة داخل مصر وفي الوطن العربي كله».

وأوضح مدحت شلبي، أن النادي الأهلي تمكن من عمل شركة الكرة الخاصة به، والأمور تسير بشكل جيد الآن، مضيفًا: «إحنا عندنا 21 نادي في الدوري، ودي حاجة غريبة، لأنه مافيش دوري في الدنيا بعدد فردي زي 21، الطبيعي 16 أو 18 أو 20 أو 22، لكن 21 رقم فردي ودي من بدع الكرة المصرية، وإحنا عندنا بدع كتير».

وشدد مدحت شلبي، على أن عدد الأندية الجماهيرية في الدوري المصري أصبحت قليلة جدًا مقارنة بالأندية الشركات والاستثمارية، قائلًا: «لما ناديين من غير جماهيرية يلعبوا قدام بعض، مين هيتفرج ومين هيهتم؟، لو الماتش مافهوش طرف من الأندية الجماهيرية، الاهتمام بيبقى ضعيف جدًا»، موضحًا أن الحل يكون من خلال فتح شراء الأندية بنسبة 51% للمستثمر، أو دمج أندية الشركات مع أندية شعبية، زي إن شركة تشتري نادي جماهيري وتدعمه ماليًا.

وواصل: «بالوضع الحالي، شعبية الكرة في مصر مش هتبقى بالشكل اللي بنتمناه للدوري المصري، السبب إن مافيش جماهيرية كافية، ومفيش قرارات جريئة، زمان كان عندك أندية شعبية كبيرة زي المنصورة وسوهاج والأولمبي وأسوان، كانت المباريات هناك تبقى كرنفال جماهيري».

مدحت شلبي الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

المتهمين

بقصد المزاح .. القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة بالضرب فى الشارع

مشاجرة بشوارع مدينة المحلة

إخلاء سبيل سيدة ورجل تشاجرا أمام ماكينة فيزا في المحلة خلال رمضان

أرشيفية

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر 15 يوما

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد