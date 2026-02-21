مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن السوشيال ميديا أصبحت آفة العصر، مشيرًا إلى أن اللجان الإلكترونية تفرض رأيًا وهميًا على الجمهور، وتصنع نجاحًا مزيفًا أو تتسبب في إسقاط مزيف، مؤكدًا أن ذلك أمر غير حقيقي.

وأضاف مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»،: «نعيش هذا العصر السيئ مع الأسف، عندما تعطي قوة للسوشيال ميديا، تتمادى اللجان في عملية التزييف، ولذلك لابد أن يكون المسؤول قويًا في قراراته، وألا يجري وراء السوشيال ميديا».

وواصل: «السوشيال ميديا يحكمها العاطفة، بينما الإدارة يحكمها العقل، ويجب أن يتقدم العقل على أي شيء آخر، زمان لم يكن هناك سوشيال ميديا، ولم نكن نسمع عن نفس الأمور التي تحدث اليوم من خلافات ومشاكل بين اللاعبين، المادة عندما تدخل بين اللاعبين تصنع أزمات».

وتابع: «لابد أن تخرج لائحة وقانون يُطبق على الجميع، وعلى كافة الأندية سواء نادٍ خاص أو نادٍ عام، وأن تُطبق قواعد اللعب النظيف، وأن تنظر اللجنة الاقتصادية في كل الأمور المتعلقة بالتعامل مع الأندية واللاعبين».