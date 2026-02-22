قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بعد 5 انتصارات متتالية «حان وقت الحلاقة».. مانشستر سيتي يسخر من مُشجع مانشستر يونايتد

إسراء أشرف

استغل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرًا لتوجيه رسالة ساخرة إلى أحد مشجعي مانشستر يونايتد، الذي سبق أن تعهّد بعدم حلق شعره حتى يحقق فريقه خمسة انتصارات متتالية.

وجاءت سخرية السيتي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل الفريق إلى انتصاره الخامس على التوالي في مختلف المسابقات، بواقع ثلاث مباريات في الدوري، وواحدة في كأس كاراباو، وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعبّر الحساب الرسمي للنادي، نشر مانشستر سيتي رسالة مقتضبة قال فيها: «5 انتصارات متتالية.. حان وقت الحلاقة»، في إشارة واضحة إلى التحدي الذي أطلقه مشجع الغريم.

وكان أحد أنصار مانشستر يونايتد قد امتنع عن حلاقة شعره لأكثر من 500 يوم، بعدما ربط ذلك بتحقيق فريقه خمسة انتصارات متتالية، وهو ما لم يتحقق؛ إذ فاز يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك في أربع مباريات متتالية، قبل أن يتعادل في الخامسة أمام وست هام، لتتوقف السلسلة عند هذا الحد.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

