بعد 5 انتصارات متتالية «حان وقت الحلاقة».. مانشستر سيتي يسخر من مُشجع مانشستر يونايتد

استغل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرًا لتوجيه رسالة ساخرة إلى أحد مشجعي مانشستر يونايتد، الذي سبق أن تعهّد بعدم حلق شعره حتى يحقق فريقه خمسة انتصارات متتالية.

وجاءت سخرية السيتي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل الفريق إلى انتصاره الخامس على التوالي في مختلف المسابقات، بواقع ثلاث مباريات في الدوري، وواحدة في كأس كاراباو، وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعبّر الحساب الرسمي للنادي، نشر مانشستر سيتي رسالة مقتضبة قال فيها: «5 انتصارات متتالية.. حان وقت الحلاقة»، في إشارة واضحة إلى التحدي الذي أطلقه مشجع الغريم.

وكان أحد أنصار مانشستر يونايتد قد امتنع عن حلاقة شعره لأكثر من 500 يوم، بعدما ربط ذلك بتحقيق فريقه خمسة انتصارات متتالية، وهو ما لم يتحقق؛ إذ فاز يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك في أربع مباريات متتالية، قبل أن يتعادل في الخامسة أمام وست هام، لتتوقف السلسلة عند هذا الحد.