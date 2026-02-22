3 غيابات في الزمالك أمام زد .. وعودة محمود جهاد

يستعد نادي الزمالك لمواجة قوية ومنتظرة أمام منافسه زد خلال غدا الأثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يعود الزمالك بقيادة معتمد جمال للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك

ويعاني الزمالك من بعض الغيابات قبل لقاء زد أبرزهم أدم كايد وعمرو ناصر بسبب استمرار إصابتهم فيما يغيب شيكو بانزا بقرار تأديبي من معتمد جمال

وأصبح محمود جهاد جاهز للمشاركة بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي لاحقته وقرار الدفع به في يد المدير الفني.

ومن المنتظر أن يشارك محمد عواد حال إنتهاء أزمة التحقيق بعد اعتراضه على قرارات المدير الفني في الفترة الماضية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .