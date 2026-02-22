محمد شحاته يطلب تعديل عقده في الزمالك

طلب محمد شحاته لاعب نادي الزمالك تعديل عقده مع الفريق بعد تقديمه مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وناقش شحاته ، جون إدوارد المدير الرياضي في تجديد التعاقد ورحب بالطلب المقدم على أن يتم مناقشته مع حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائبه خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر شحاته أحد أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في الانتصارات الأخيرة.

في سياق أخر يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المدير الفني للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .