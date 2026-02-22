قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
رياضة

محمد شحاته يطلب تعديل عقده في الزمالك

محمد شحاته
محمد شحاته
عبدالله هشام

طلب محمد شحاته لاعب نادي الزمالك تعديل عقده مع الفريق بعد تقديمه مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وناقش شحاته ، جون إدوارد المدير الرياضي في تجديد التعاقد ورحب بالطلب المقدم على أن يتم مناقشته مع حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائبه خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر شحاته أحد أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في الانتصارات الأخيرة.

في سياق أخر يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المدير الفني للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد  المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري  الممتاز،  ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .

محمد شحاته نادي الزمالك الزمالك جون إدوارد حسين لبيب

