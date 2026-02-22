البريمرليج لا يزال سوق الأثرياء .. هالاند الأغلى عالميا في رواتب اللاعبين.. ومحمد صلاح الأعلى بين نجوم العرب

كشفت الإحصاءات الحديثة عن قائمة بأعلى 20 لاعباً أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025‑26، مما يؤكد من جديد أن البريمرليج هو الوجهة الأغنى في كرة القدم الأوروبية ليس فقط في الإيرادات والبث التلفزيوني، بل حتى في رواتب النجوم الذين يجذبهم القطاع المالي الضخم في إنجلترا.

الأمر لم يعد مرتبطا فقط بالأداء داخل الملعب بل بات يشمل القيمة التسويقية والجاذبية التجارية للاعبين وهو ما انعكس في الأجور التي يحصلون عليها أسبوعيا والتي تجاوزت في بعض الحالات نصف مليون جنيه إسترليني وهو ما لم تعد تشهده أي بطولة أوروبية أخرى بنفس هذا الاتساع.

هالاند في الصدارة

في قمة القائمة يأتي النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي براتب أسبوعي يتجاوز 525 ألف جنيه إسترليني (نحو 614 ألف يورو تقريبا) ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي وأحد الأغلى في أوروبا.

هالاند لا يهيمن فقط على أرقام التهديف بل أصبح رمزا للهيمنة الاقتصادية داخل أرقى الدوريات ويعكس عقده الطويل والمكافآت المالية الثقة الكبيرة التي يضعها السيتي في قدراته ولياقته المستمرة.

صلاح .. الأعلى أجرا بين العرب

المصري محمد صلاح نجم ليفربول يأتي في المركز الثاني ضمن أعلى الأجور في البريمرليج براتب أسبوعي يقارب 400 ألف جنيه إسترليني مما يجعله بلا منازع أعلى لاعب عربي أجرا في أوروبا حاليا.

صفقة صلاح الجديدة التي أبرمت في 2025 تؤكد استمرار إدارة ليفربول في تقديره كلاعب ناضج يمثل قيمة فنية وتجارية للفريق رغم تجاوزه سن الـ30 عاماً وهو أمر نادر في عقود اللاعبين الأغلى بالأندية الكبرى.

نجوم آخرون يتقاضون رواتب ضخمة

القائمة تضم أسماء لامعة في كرة القدم الأوروبية من بينهم:

فيرجيل فان ديك (ليفربول) براتب يقارب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) بـ350 ألف جنيه إسترليني.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) بـ300 ألف جنيه.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) بـ300 ألف جنيه.

جاك جريليش على نفس الراتب.

أومار مارموش (مانشستر سيتي) قريب من نفس الأجور أيضا.

كاي هافيرتز (أرسنال) بأقل من 300 ألف جنيه.

وتتواجد أسماء أخرى ضمن أفضل 20 أجرا من مثل فيل فودين رودري مارتن أوديجارد ديكلان رايس جابرييل جيسوس جوردن هندرسون بوكايو ساكا وماتيج دي ليخت الذين يتقاضون مبالغ عالية تثبت أن الدوري الإنجليزي أصبح محور سوق الأجور في العالم.

مقارنة مع الماضي

في المواسم الماضية كان وصول لاعب واحد أو اثنين فقط إلى رواتب ضخمة علامة على القيمة الاقتصادية لكن موسم 2025‑26 يشهد امتداد هذه القمة إلى 20 لاعبا معظمهم من أندية القمة .

الأرقام الحالية تشير إلى أن الأجور في الدوري الإنجليزي تتفوق ليس فقط على الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الإسباني والإيطالي والألماني بل تحافظ على فجوة واضحة تجعل البريمرليج كأعلى دوري في الرواتب على مستوى كرة القدم العالمية.

تأثير الرواتب على سوق الانتقالات

هذه الأجور العالية لها تأثيرات واسعة على سوق الانتقالات منها القدرة على الاحتفاظ بالنجوم بعقود مثل صلاح وهالاند تثبت أن الأندية الكبرى تلجأ إلى الأجور العالية للحفاظ على استقرار الفريق والمنافسة على الألقاب.

بالاضافة الى زيادة الضغط على خزائن الأندية مع ارتفاع الأجور يتطلب الحفاظ على الهيكل المالي استثمارات ضخمة من حقوق البث والرعاية.

ومن بين التأثيرات احتمالات رحيل النجوم من الأندية المتوسطة كنجوم الفرق الأقل دخلا ماليا قد يرحلون إلى أندية تمتلك موارد أكبر لتلبية طلباتهم.