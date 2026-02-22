في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ليالي رمضان بالقاهرة والمحافظات واستمرار عروض المسرح بالإسكندرية

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أچندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ من اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وتتنوع الفعاليات ما بين العروض المسرحية والسينمائية، والبرامج التدريبية، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الرمضانية، وذلك في إطار خطتها لدعم الإبداع والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف فئات الجمهور.



انطلاق ليالي رمضان بالقاهرة والمحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجها المكثف "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، احتفالا بالشهر الفضيل بمختلف المحافظات.

وتنطلق الفعاليات يوم الخميس 26 فبراير بمحافظة الإسكندرية وتحديدا بقصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة مساء، وأيضا بمحافظة مطروح ويستقبلها النادي الاجتماعي، وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 27 فبراير في عدة أماكن تشمل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر ثقافة الطفل بسوهاج، حدائق أكتوبر، وحي المساعيد بشمال سيناء، هذا بالإضافة إلى انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة بدءا من السبت 28 فبراير والتي تتنوع ما بين العروض والورش الفنية والحرفية، وفقرات السيرة الهلالية، إضافة إلى المعارض واللقاءات التثقيفية، وتستمر حتى 21 رمضان.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات، احتفالا بليالى رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال الشهر في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات المقدمة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة.



أنشطة متنوعة بسوهاج ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"

تستقبل محافظة سوهاج هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تزامنا مع المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

ويشهد قصر ثقافة الطفل افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية" في التاسعة مساء غد الاثنين، بمشاركة عشرة فنانين

من أبناء المحافظة، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

كما يقدم العرض المسرحي "السمسمية" للمخرج سعيد سليمان، والذي يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من نضال أبناء مدن القناة ورموز الكفاح الوطني خلال فترة العدوان الثلاثي، وصولا إلى حرب أكتوبر، وذلك في قالب غنائي استعراضي.



استمرار عروض نوادي المسرح بالإسكندرية

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي استمرار عروض نوادي المسرح لفرع ثقافة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة حتى 26 فبراير الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم.

ويتضمن اليوم الأحد تقديم ثلاثة عروض مسرحية، الأول بعنوان "ربما غدا" لقصر ثقافة الأنفوشي، عن نصوص (نهاية اللعبة - في انتظار جودو - شريط كراب الأخير) لصمويل بيكيت، إعداد وإخراج أحمد حسام، ويعرض في الثامنة مساءً، يليه عرض "جريمة في جزيرة الماعز"، لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف أوجو بيتي، دراماتورج وإخراج يوسف أمين، ثم عرض بعنوان "اللغز" لقصر ثقافة مصطفى كامل، تأليف واخراج يوسف محمود.



ختام مشروع "مقتطفات حرفية" بالشرقية

تختتم بعد غد الثلاثاء بقصر ثقافة الزقازيق، فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.

ويشهد اليوم الختامي عرض نتاج الورشة التدريبية التي نفذت على مدار 10 أيام ، ودربت خلالها الفنانة أسماء طه، المشاركين على أساسيات تعليم أشغال الجلود، لتشجيعهم على خوض تجارب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

أفلام مجانية بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع باقة من أحدث الأفلام المصرية ضمن برنامج ليالي رمضان، وذلك يوميا في تمام التاسعة مساءً بالمجان.

وتبدأ الفعاليات غدا الاثنين بعرض فيلم "x مراتي"، يليه الثلاثاء 24 فبراير فيلم "الإسكندراني"، وفي 25 فبراير يُعرض "شقو"، ثم "الهوى سلطان" في 26 فبراير.

ويتواصل البرنامج بعرض فيلم "ليلة عيد" في اليوم التالي 27 فبراير، يليه فيلم "الدشاش" مع ختام الشهر.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، والأمسيات الأدبية، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية المنفذة بعدد من المدارس ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين.