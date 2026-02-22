الوزراء: ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني حدث حضاري وسياحي عالمي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أنه تم صباح اليوم، الأحد 22 فبراير، تنظيم الفعاليات الخاصة بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وفقًا لجميع الترتيبات والضوابط المتبعة لهذا الحدث.

وأوضح المركز الإعلامي أن محافظة أسوان استقبلت صباح اليوم أكثر من 2000 سائح وزائر أجنبي ومصري، لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، التي تعد واحدة من أعظم الظواهر الفلكية والهندسية في العالم، وتعكس ما بلغته الحضارة المصرية القديمة من تقدم علمي ودقة هندسية مبهرة.

وأكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتطبيق جميع الإجراءات التنظيمية وخطط تأمين الفعالية، بما يضمن تسهيل دخول وخروج الزائرين، مع تخصيص بوابات ومسارات محددة لتحقيق الانسيابية الكاملة للحركة، وظهور الحدث بالشكل الحضاري اللائق بمكانة أسوان السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد ظاهرة فريدة يمتد عمرها إلى نحو 33 قرنًا، وتجسد ما بلغته المصرية الحضارة القديمة من تقدم علمي، وتحدث الظاهرة مرتين سنويًا في 22 أكتوبر احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الحصاد، وتحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) في مشهد يجسد دقة التصميم وروعة الإعجاز الهندسي للحضارة المصرية القديمة.