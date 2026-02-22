قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحركات دبلوماسية مُكثفة .. حصاد أسبوع حافل لوزير الخارجية على الساحة الدولية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

 أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مدى الأسبوع الماضي سلسلة مكثفة من اللقاءات والاتصالات في إطار التحركات المنسقة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسي.

ونشرت الوزارة اليوم الأحد إنفوجرافا يبرز نشاط الوزير عبد العاطي خلال الأسبوع الماضي والذي استهله بزيارة إلى نيروبي، حيث التقى مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

كما التقى وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري مع رئيس جمهورية كينيا.

وعقد الوزير عبد العاطي لقاء مع ممثلي دوائر الأعمال المصرية في كينيا لدعم التوسع الاقتصادي في إفريقيا..والتقى مع نظيره الكيني لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.

كما عقد وزير الخارجية لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الكينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.. وأجرى لقاء إعلاميًا مع مجموعة Nation Media Group الكينية على هامش زيارته إلى نيروبي.

ومن ناحية أخرى..استقبل الوزير عبد العاطي، مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة..كما التقى مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.. وافتتح الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية فنزويلا.

ومن جانب آخر وخلال زيارته إلى نيويورك..شارك الوزير عبد العاطي في جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي اجتماع حول التطورات في السودان.

كما عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات بنيويورك مع كل من وزير الخارجية الأردني، ونظيره الباكستاني ووزير الخارجية الإندونيسي، ونظيرته البريطانية.

وعلى هامش الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن..أجرى الوزير عبد العاطي مجموعة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوزراء والمسؤولين وكذا مع وزير خارجية فيتنام.

ومن ناحية أخرى.. استقبل الوزير عبد العاطي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنسيق الجهود لدعم الاستثمارات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

القبض على 20 رجل وسيدة يجبرون الأطفال على التسول بالجيزة

المتهم

"الداخلية" تكشف حقيقة محاولة سرقة سائق سيارة نقل بالصحراوى الغربى

مجلس الدولة

تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارس

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

