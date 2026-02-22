تحركات دبلوماسية مُكثفة .. حصاد أسبوع حافل لوزير الخارجية على الساحة الدولية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مدى الأسبوع الماضي سلسلة مكثفة من اللقاءات والاتصالات في إطار التحركات المنسقة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسي.

ونشرت الوزارة اليوم الأحد إنفوجرافا يبرز نشاط الوزير عبد العاطي خلال الأسبوع الماضي والذي استهله بزيارة إلى نيروبي، حيث التقى مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

كما التقى وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري مع رئيس جمهورية كينيا.

وعقد الوزير عبد العاطي لقاء مع ممثلي دوائر الأعمال المصرية في كينيا لدعم التوسع الاقتصادي في إفريقيا..والتقى مع نظيره الكيني لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.

كما عقد وزير الخارجية لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الكينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.. وأجرى لقاء إعلاميًا مع مجموعة Nation Media Group الكينية على هامش زيارته إلى نيروبي.

ومن ناحية أخرى..استقبل الوزير عبد العاطي، مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة..كما التقى مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.. وافتتح الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وجرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية فنزويلا.

ومن جانب آخر وخلال زيارته إلى نيويورك..شارك الوزير عبد العاطي في جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي اجتماع حول التطورات في السودان.

كما عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات بنيويورك مع كل من وزير الخارجية الأردني، ونظيره الباكستاني ووزير الخارجية الإندونيسي، ونظيرته البريطانية.

وعلى هامش الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن..أجرى الوزير عبد العاطي مجموعة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوزراء والمسؤولين وكذا مع وزير خارجية فيتنام.

ومن ناحية أخرى.. استقبل الوزير عبد العاطي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنسيق الجهود لدعم الاستثمارات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.