أمين الفتوى: الرضا بقسمة الله سر استقرار الحياة الزوجية والسعادة الحقيقية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، قال فيه: "أنا بحب مراتي لكن بصراحة مش زوج مثالي، ساعات بحس بالملل والزَهق والفتور وحتى النفور، خاصة لما بشوف ستات تانيين في محيطي، أنا مش خاين بس نفسي أعيش حياة زوجية مستقرة وسعيدة، أعمل إيه؟".

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج "اعمل ايه"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو عدم الرضا بما قسمه الله للإنسان، وعدم غض البصر عن ما عند الآخرين، مؤكداً أن هذا السلوك يؤدي إلى شعور دائم بعدم الرضا وعدم السعادة.

وأكد، أن سر السعادة الزوجية يكمن في تقدير النعم الموجودة لدى الزوجة، وعدم مقارنة حياتها بالآخرين، والتركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقة الزوجية، فقال: "احنا محتاجين نتعلم نبص في الطبق بتاعنا ونرضى بما قسم الله لنا، وقتها هيلاقي السعادة والرضا والسكينة في حياتنا".

وأضاف الشيخ أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى تحقيق استقرار الحياة الزوجية، ويجعل الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع تحديات الحياة اليومية بصبر ورضا، موضحاً أن الرضا بالقسمة الإلهية وتقدير النعم التي وهبها الله للإنسان هو الطريق الأمثل لحياة زوجية سعيدة ومستقرة، وهو ما ينصح به كل زوج يسعى للحفاظ على علاقته بزوجته وتحقيق السعادة الحقيقية.