للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد

يد الأهلي
يد الأهلي
محمد سمير

واصلت منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري محترفي كرة اليد إثارتها، بعدما شهدت مواجهات قوية أكدت اشتعال الصراع على اللقب.

وتمكن الأهلي من تحقيق انتصار مستحق على حساب الجزيرة بنتيجة 27-19، في مباراة فرض خلالها الأهلي سيطرته خاصة في الشوط الثاني، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا 13-10، قبل أن يوسع الفارق ويحسم اللقاء بثقة.

وفي مواجهة لا تقل قوة، حسم الزمالك صدامه أمام سموحة بنتيجة 30-27، عقب شوط أول متكافئ انتهى بالتعادل 15-15، ليشتعل اللقاء في نصفه الثاني ويحسمه الزمالك في الدقائق الحاسمة.

بهذه النتائج، تزداد المنافسة سخونة في سباق التتويج، مع استمرار تقارب المستويات بين الفرق الكبرى، وترقب لما ستسفر عنه الجولات المقبلة في صراع القمة.

مواعيد ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

وحددت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد يوم 14 أبريل موعدًا لإقامة مباريات دور الثمانية، وجاءت المواجهات كالتالي:

الأهلي × سبورتنج – 6:00 مساءً (صالة الأهلي)

هليوبوليس × المعادي – 7:00 مساءً (صالة الشروق)

سموحة × الأوليمبي – 8:00 مساءً (صالة سموحة)

الشمس × الزمالك – 8:00 مساءً (صالة الشمس)

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

رينو داستر موديل 2017

اركب رينو داستر عائلية بـ 550 ألف جنيه.. صور ومواصفات

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

فولكس فاجن جيتا سعرها 500 ألف جنيه.. صور ومواصفات

الآيبود

الجيل الجديد يُعيد إحياء الآيبود.. لماذا يعود مشغل موسيقى أبل بعد توقفه؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

