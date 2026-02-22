فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد

واصلت منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري محترفي كرة اليد إثارتها، بعدما شهدت مواجهات قوية أكدت اشتعال الصراع على اللقب.

وتمكن الأهلي من تحقيق انتصار مستحق على حساب الجزيرة بنتيجة 27-19، في مباراة فرض خلالها الأهلي سيطرته خاصة في الشوط الثاني، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا 13-10، قبل أن يوسع الفارق ويحسم اللقاء بثقة.

وفي مواجهة لا تقل قوة، حسم الزمالك صدامه أمام سموحة بنتيجة 30-27، عقب شوط أول متكافئ انتهى بالتعادل 15-15، ليشتعل اللقاء في نصفه الثاني ويحسمه الزمالك في الدقائق الحاسمة.

بهذه النتائج، تزداد المنافسة سخونة في سباق التتويج، مع استمرار تقارب المستويات بين الفرق الكبرى، وترقب لما ستسفر عنه الجولات المقبلة في صراع القمة.

مواعيد ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

وحددت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد يوم 14 أبريل موعدًا لإقامة مباريات دور الثمانية، وجاءت المواجهات كالتالي:

الأهلي × سبورتنج – 6:00 مساءً (صالة الأهلي)

هليوبوليس × المعادي – 7:00 مساءً (صالة الشروق)

سموحة × الأوليمبي – 8:00 مساءً (صالة سموحة)

الشمس × الزمالك – 8:00 مساءً (صالة الشمس)