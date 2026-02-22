بعد أولي الحلقات.. "فخر الدلتا" ضمن الأعلى مشاهدة علي المنصات الإلكترونية

جاء مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان أحمد رمزي وإخراج هادي بسيوني، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي "واتش ات" و"يانغو بلاي" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة.



احتل مسلسل "فخر الدلتا" المركز الخامس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "يانغو بلاي" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة التي شهدت التعارف الأول بين "فخر" وسكان السطح حيث سيعيش خلال فترة تواجده في القاهرة.



كما احتل مسلسل "فخر الدلتا" للفنان أحمد رمزي المرتبة السادسة ضمن قائمة الأعلى نسبة مشاهدة على منصة "واتش ات"، حيث ضمت الحلقة الثالثة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت بين أحمد رمزي وأحمد صيام ووليد عبد الغني وأحمد عصام السيد.