عين سحرية.. إشادات واسعة بـ سماء ابراهيم من الجمهور

لقيت الفنانة سماء ابراهيم إشادات كبيرة بعد تألقها في الحلقات الأولى من مسلسل “عين سحرية”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور بمشاعر سماء إبراهيم خلال الحلقات الأولى من المسلسل، ما جعلهم في حالة من التشويق لمشاهدة ما سيحدث لها في الحلقات القادمة.

وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.