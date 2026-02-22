قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عين سحرية.. إشادات واسعة بـ سماء ابراهيم من الجمهور

سماء إبراهيم
سماء إبراهيم
أوركيد سامي

لقيت الفنانة سماء ابراهيم إشادات كبيرة بعد تألقها في الحلقات الأولى من مسلسل “عين سحرية”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور بمشاعر سماء إبراهيم خلال الحلقات الأولى من المسلسل، ما جعلهم في حالة من التشويق لمشاهدة ما سيحدث لها في الحلقات  القادمة.

وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.

سماء ابراهيم اخبار الفن نجوم الفن مسلسل عين سحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

ترشيحاتنا

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

بالصور

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد