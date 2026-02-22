قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
فن وثقافة

عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن فتوة بولاق ووسط البلد

أحمد صيام - عمرو الليثي
أحمد صيام - عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

للعام السابع على التوالي، يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش»، وهو دويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، مع زيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع الفتوات والمعلمين، حيث يتم عرض حكاية جديدة يوميًا من أجمل حكايات مصر المحروسة، مستعرضًا حكايات الحرافيش والمعلمين والفتوات الكبار، الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقد شكلوا المادة الأصلية لمعظم رواياته، إلى جانب أشهر معلمي السينما المصرية مثل زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، وتوفيق الدقن.

وجاءت الحلقة الثانية لتتحدث عن حكايات أساطير الفتوات، وعلى رأسها أسطورة بولاق، إبراهيم كروم، الذي كان فتوة طيب القلب مع الغلابة، يقاوم الإنجليز، ومعروف بجدعنته ووقفته مع الحق ضد الظلم.

وتناول عمرو الليثي وأحمد صيام شخصية إبراهيم كروم، موضحين أنه كان بمثابة جهاز حماية المستهلك لبولاق، يحمي حقوق الناس وأموالهم، وكان دائمًا يقف مع الحق ضد الظلم. وأشار عمرو الليثي إلى أن نجيب محفوظ كتب "ملحمة الحرافيش" مستوحياً شخصية عاشور الناجي من خيال إبراهيم كروم، الذي خرج من قلب الشارع ببولاق لحماية الناس من الظلم.

وعقب صيام بأن أفضل من قدم شخصية فتوة بولاق هو الفنان نور الشريف في فيلم المطارد، بينما كان لمحمود ياسين في فيلم الحرافيش بحة صوت تشبه صوت المعلم كروم، خاصة عند مناداته لرجاله في وقت الفجرية.

برنامج رمضان المصري مع الحرافيش

سيستمر برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش» في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات وشخصيات أخرى من تاريخ مصر، يوميًا مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام، من تأليف الكاتب الكبير محمد الشبه، وإخراج تامر حسني.

يُذاع البرنامج الساعة 5:25 مساءً قبل أذان المغرب، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة 9:10 صباحًا على قناة الشرق الأوسط.

