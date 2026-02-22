عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن فتوة بولاق ووسط البلد

للعام السابع على التوالي، يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش»، وهو دويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، مع زيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع الفتوات والمعلمين، حيث يتم عرض حكاية جديدة يوميًا من أجمل حكايات مصر المحروسة، مستعرضًا حكايات الحرافيش والمعلمين والفتوات الكبار، الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقد شكلوا المادة الأصلية لمعظم رواياته، إلى جانب أشهر معلمي السينما المصرية مثل زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، وتوفيق الدقن.

وجاءت الحلقة الثانية لتتحدث عن حكايات أساطير الفتوات، وعلى رأسها أسطورة بولاق، إبراهيم كروم، الذي كان فتوة طيب القلب مع الغلابة، يقاوم الإنجليز، ومعروف بجدعنته ووقفته مع الحق ضد الظلم.

وتناول عمرو الليثي وأحمد صيام شخصية إبراهيم كروم، موضحين أنه كان بمثابة جهاز حماية المستهلك لبولاق، يحمي حقوق الناس وأموالهم، وكان دائمًا يقف مع الحق ضد الظلم. وأشار عمرو الليثي إلى أن نجيب محفوظ كتب "ملحمة الحرافيش" مستوحياً شخصية عاشور الناجي من خيال إبراهيم كروم، الذي خرج من قلب الشارع ببولاق لحماية الناس من الظلم.

وعقب صيام بأن أفضل من قدم شخصية فتوة بولاق هو الفنان نور الشريف في فيلم المطارد، بينما كان لمحمود ياسين في فيلم الحرافيش بحة صوت تشبه صوت المعلم كروم، خاصة عند مناداته لرجاله في وقت الفجرية.

برنامج رمضان المصري مع الحرافيش

سيستمر برنامج «رمضان المصري مع الحرافيش» في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات وشخصيات أخرى من تاريخ مصر، يوميًا مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام، من تأليف الكاتب الكبير محمد الشبه، وإخراج تامر حسني.

يُذاع البرنامج الساعة 5:25 مساءً قبل أذان المغرب، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة 9:10 صباحًا على قناة الشرق الأوسط.