كنت عايز أكمل مشواري في الأهلي.. صالح جمعة يكشف سبب رفضه الانتقال للزمالك

كشف صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل تعاقده مع نادي الزمالك ، مؤكدًا أنه رفض بسبب رغبته في تكملة مسيرته مع فريق الأهلي.



وقال صالح جمعة في تصريحات برنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير :"أمير مرتضى كلمني على التليفون عن طريق عبدالله أخويا علشان أروح الزمالك، ".

واضاف :"ومرة تانية عن طريق المستشار مرتضى نفسه، ورفضت لإني كنت عايز أكمل مشواري في الأهلي".



ذكريات مع الزمالك وأخوته

كشف صالح جمعة عن موقف طريف متعلق بمباريات القمة بين الأهلي و**الزمالك**، حيث أشار إلى أنه كان أحيانًا يعرف تشكيلة فريق الزمالك قبل المباريات من خلال شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك الحالي. وأكد صالح أن هذا الأمر كان بينه وبين أخيه فقط، ولم يكن له علاقة بنقل أي معلومات للنادي الأهلي.

التأكيد على النزاهة والخصوصية

أوضح صالح جمعة أنه لم يكن ينقل أي معلومات تخص فريق الزمالك لأي جهة أخرى، وأن حديثه كان دائمًا مقتصرًا على الحوار العائلي بينه وبين شقيقه. وأكد أن هذا الأمر يعكس التزامه بالمبادئ الرياضية والنزاهة، مشددًا على أنه لم يشارك في أي أعمال تؤثر على نزاهة المنافسات.

أنهى صالح جمعة تصريحاته بتوجيه رسالة لكل عشاق كرة القدم، مؤكدًا أن كل لاعب يتمنى تحقيق أحلامه مع المنتخب، وأن غياب الفرص لا يقلل من قيمة مسيرته. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على العلاقات العائلية والمهنية في كرة القدم، مع الالتزام باللعب النظيف والشفافية في كل الأوقات.