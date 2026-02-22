رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 ، يبحث عنه طلاب المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 ، يمكن الآن الوصول إليه عبر المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/cha/

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 ، يمكن الآن تحميلها من على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات الآتية :

ادخل على رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 https://ellibrary.moe.gov.eg/cha/

حدد المرحلة

حدد الصف الدراسي

اختر الفصل الدراسي الثاني

حدد المادة

ومن أيقونة نوع الكتب اختر تقييمات الأسبوع الثالث

تفعيل تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026

وكان قد تلقى مديري المدارس بتفعيل تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 بجميع المدارس على مدار الأسبوع .

وتلقت المدارس تعليمات رسمية عاجلة من المديريات والإدارات التعليمية ، تشدد على ضرورة انتظام طلاب المدارس في الحضور خلال شهر رمضان ، وعدم الإستهانة بمواعيد الحضور والإنضباط طوال شهر رمضان المبارك

وأكدت التعليمات الصادرة للمدارس على أنه التشديد على الطلاب بأن الغياب سيؤثر مباشرة على درجات أعمال السنة ، مؤكدة أن تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026 مستمرة طبقًا للوائح المنظمة لذلك، ولن يتم قبول أي أعذار للمتغيبين إلا في الحالات الرسمية المعتمدة.

كما شددت التعليمات ، على ضرورة تفعيل الأنشطة التعليمية داخل الفصول، والمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الحضور طوال شهر رمضان .

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن التقييمات اليومية تسهم في الانضباط المدرسي بشكل فعال، لافتا إلى أن الالتزام الجاد داخل المدارس ينعكس بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية.