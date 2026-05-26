المؤتمر: عيد الأضحى مناسبة لتعزيز قيم التراحم والتكاتف بين الشعوب

تقدم اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات مؤكدا أن عيد الأضحى يحمل في معانيه السامية قيم التضحية والإخلاص والتكافل والتراحم، وهي القيم التي تحتاجها المجتمعات اليوم في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة،والأعياد تمثل دائما فرصة متجددة لتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية وترسيخ معاني المحبة والتسامح بين الجميع.

مصر تمضي بخطى ثابتة وواثقة في طريق البناء والتنمية الشاملة

وأكد فرحات أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة وواثقة في طريق البناء والتنمية الشاملة، رغم ما يحيط بالمنطقة من أزمات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة على المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون مقدرات الوطن لافتا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية كان ولا يزال أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة بثبات وعزيمة.

قيم التكاتف والتراحم

واختتم تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يكون عيد الأضحى المبارك مناسبة لنشر الخير والمحبة والسلام بين الشعوب، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الاستقرار والرخاء كما أعرب عن تمنياته بأن تحمل الأيام المقبلة مزيدا من الخير لمصر والمصريين، وأن تبقى قيم التكاتف والتراحم والتضامن حاضرة بقوة في وجدان المجتمع، بما يعزز من قوة الدولة ووحدة نسيجها الوطني في مواجهة كل التحديات.